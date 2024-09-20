2025 yılında resmi tatil tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025'te resmi tatiller kaç gün sürecek? Bu yıl resmi tatillerin hangi günlere denk geleceği, tatil planlaması yapmak isteyenlerin en çok araştırdığı başlıklardan biri. Tatillerin çoğu hafta içine denk gelirken, bazıları hafta sonuna bağlanarak tatil süresini uzatacak. Peki 2025’te resmi tatiller kaç gün? İşte resmi tatil tarihleri ve günleri.
2025 resmi tatilleri, yıl boyunca hepimizin heyecanla beklediği dinlenme günleridir. Bu sene resmi tatiller, yılbaşı, Ramazan Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İşçi Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı ve Zafer Bayramı gibi önemli günleri kapsamaktadır. 2025 resmi tatiller kaç gün sürmektedir diye merak ediyorsanız, bayram günlerinin uzunluğu değişmekle birlikte, yıl boyunca toplam tatil gün sayısı belirli bir süreye denk gelmektedir. Bu sayede hem dinlenebilir hem de sevdiklerimizle vakit geçirebiliriz. İşte 2025 resmi tatiller takvimi.
Resmi Tatil ve Bayram Günleri
2025, resmî tatilleri ve bayram günleri ile dolu bir takvim sunar. Bu tatiller, hem dinlenme hem de sevdiklerinizle keyifli vakit geçirme fırsatı verir. Eğitim yılı boyunca planlanan 2025 tatil günleri ise öğrenciler ve öğretmenler için kısa molalar sağlar.
Yılbaşı
Ramazan Bayramı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2025 Yılbaşı Ne Zaman? - 31 Aralık Resmi Tatil mi?
2025 yılı için Yılbaşı, 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelir. 2025 resmî tatiller takviminde 31 Aralık bulunmaz. Bu tarihte çalışanlar ve öğrenciler için normal bir iş günü geçerlidir.
Ramazan Bayramı Arife Günü Ne Zaman?
2025 Ramazan Bayramı arife günü, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk gelir.
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayram Tatili Kaç Gün?
2025 resmî tatillerinden Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecektir. 2025'te Ramazan Bayramı tatili, toplamda üç gündür.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hangi Gün? 23 Nisan Resmi Tatil mi?
2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk gelmekte. 23 Nisan, Türkiye genelinde resmî tatil olarak kabul edilir. 23 Nisan resmi tatil olduğundan okullar, kamu kurumları bu günde çalışmaz.
1 Mayıs 2025 Hangi Gün? 1 Mayıs Resmi Tatil mi?
2025 resmî tatiller takvimine göre, 1 Mayıs Perşembe gününe denk gelmekte.1 Mayıs resmi tatil olduğundan bu günde kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi bu tarihte tatil yapar.
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Hangi Gün? 19 Mayıs Resmi Tatil mi?
19 Mayıs 2025 Mayıs Pazartesi gününe denk gelir. Yine 19 Mayıs resmi tatil ilan edildiğinden bugün de okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi tatil olur.
Kurban Bayramı Arife Günü Ne Zaman?
2025 yılında Kurban Bayramı arifesi 5 Haziran 2025 Perşembe günüdür.
Kurban Bayramı Ne Zaman? 2025 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?
Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacaktır. 2025 Kurban Bayramı tatili toplamda dört gün sürecektir ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecektir. Kurban Bayramı süresince tüm kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi tatildir.
Demokrasi ve Millî Birlik Günü Ne Zaman? 15 Temmuz Resmi Tatil mi?
2025 resmî tatilleri arasında Demokrasi ve Millî Birlik Günü de yer almakta. Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2025 yılında 15 Temmuz Salı gününe denk gelir. 15 Temmuz'da tüm kamu kurumlar ve okullar ile özel sektör de tatil ilan eder.
30 Ağustos Zafer Bayramı Hangi Gün? 30 Ağustos Resmi Tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025 yılında Cumartesi günüdür. Türkiye’de her yıl olduğu gibi 30 Ağustos 2025 tarihinde de Zafer Bayramı, resmî tatil olduğundan okullar ve tüm kamu kurumları bu günde tatil yapar.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hangi Gün? 28 Ekim Resmi Tatil mi?
Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelir ve bu tarih Türkiye genelinde resmî tatil olarak kutlanır. 2025 resmi tatiller takvimine göre, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayacak olan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak devam eder.