Gazeteci Şaban Sevinç, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne ifadeye götürüldü. 1 Mayıs 1964’te Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Sevinç, 1988’de ise Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında, CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilen Şaban Sevinç, 2012 yılından itibaren Halk TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. İşte Şaban Sevinç’in hayatı ve özgeçmişi.

Gazeteci Söner Yalçın, Batuhan Çolak, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, polis tarafından ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ifadeye götürüldü. Gazetecilerin, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Peki Şaban Sevinç kimdir, nereli?

Şaban Sevinç kimdir? 1 Mayıs 1964'te Samsun'un Bafra ilçesinde doğan Sevinç, 1981 yılında Bafra Lisesi'nden, 1988'de ise Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1987 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda başladı. 1989'da Hürriyet Gazetesi'ne geçerek, burada çeşitli görevler üstlendi. 1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi.