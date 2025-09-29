Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI: Başvurular başladı mı? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hemşire, Ebe, Tekniker ve Büro Personeli kadro ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI: Başvurular başladı mı? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hemşire, Ebe, Tekniker ve Büro Personeli kadro ve branş dağılımı

00:3629/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

37 bin kişilik sağlık personeli alımının ikinci aşaması resmen başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk aşamada 19 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatarak, bu süreçte ise toplam 18 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Buna göre Bakanlık, 15 bin 247 sözleşmeli personel için ÖSYM üzerinden KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ile başvuru alacak. Ayrıca 2 bin 753 sürekli işçi alımı da önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden ilan edilecek. Yeni alımlar, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, mühendis, mimar ve büro personeli gibi pek çok farklı branşı kapsıyor. Bu atamalarla birlikte sağlık hizmetlerinde önemli bir istihdam artışı sağlanacak ve binlerce aday kamuya atanma fırsatı elde edecek. Peki başvurular ne zaman başlıyor? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hangi kadrolarda ne kadar alım olacak? İşte tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için en büyük personel alım ilanlarından birini yayımladı. Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi kapsamında toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel istihdam edecek. 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda ise 18 bin yeni personel alımı gerçekleşecek.


KPSS-2025/5 başvuruları ne zaman?

Adaylar tercihlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden yapabilecek.

Yerleştirmeler KPSS puanıyla

Tercihler, yalnızca ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS-2025/5 Kılavuzu üzerinden yapılacak ve KPSS puanı esas alınacak.

En fazla kadro hemşirelere

Bu alımda en yüksek kontenjanı 6.445 kişilik hemşire kadrosu oluşturuyor.

Ebe ve Teknikerlere Binlerce Kadro


Ebe: 805 kişi


İlk ve Acil Yardım Teknikeri: 1.809 kişi


Tıbbi Sekreter: 1.370 kişi


Röntgen Teknikeri: 917 kişi

Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog…


Diyetisyen: 116 kişi


Fizyoterapist: 133 kişi


Psikolog + Klinik Psikolog: 123 kişi


Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sosyal Çalışmacı gibi birçok branşta da alım var.

Kimler başvurabilir?


Ortaöğretim Mezunu: 1.297 kişi


Önlisans Mezunu: 6.339 kişi


Lisans Mezunu: 7.611 kişi

Posta veya elden başvuru geçerli değil

Adaylar yalnızca ÖSYM’nin online sistemi üzerinden tercih yapabilecek.

Hangi kadrolara alım yapılacak?


Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı farklı branş ve ünvanlarda yapılacak. Kadro dağılımı şöyle:


Hemşire: 6.445


Ebe: 805


Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.809


Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 1.370


Sağlık Teknikeri (Röntgen): 917


Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 439


Diyetisyen: 116


Fizyoterapist: 133


Psikolog ve Klinik Psikolog: 123


Büro Personeli: 290


Mühendis: 122


Avukat: 50

#Sağlık Bakanlığı
#18 bin personel alımı
#Sağlık bakanlığı personel alımı başvuruları
#ÖSYM
#Sağlık bakanlığı personel alımı kadro dağılımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI: Başvurular başladı mı? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hemşire, Ebe, Tekniker ve Büro Personeli kadro ve branş dağılımı