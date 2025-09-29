SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI: Başvurular başladı mı? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hemşire, Ebe, Tekniker ve Büro Personeli kadro ve branş dağılımı

37 bin kişilik sağlık personeli alımının ikinci aşaması resmen başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk aşamada 19 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatarak, bu süreçte ise toplam 18 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Buna göre Bakanlık, 15 bin 247 sözleşmeli personel için ÖSYM üzerinden KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ile başvuru alacak. Ayrıca 2 bin 753 sürekli işçi alımı da önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden ilan edilecek. Yeni alımlar, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, mühendis, mimar ve büro personeli gibi pek çok farklı branşı kapsıyor. Bu atamalarla birlikte sağlık hizmetlerinde önemli bir istihdam artışı sağlanacak ve binlerce aday kamuya atanma fırsatı elde edecek. Peki başvurular ne zaman başlıyor? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hangi kadrolarda ne kadar alım olacak? İşte tüm detaylar.

1 /10 Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için en büyük personel alım ilanlarından birini yayımladı. Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi kapsamında toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel istihdam edecek. 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda ise 18 bin yeni personel alımı gerçekleşecek.



2 /10 KPSS-2025/5 başvuruları ne zaman? Adaylar tercihlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden yapabilecek.

3 /10 Yerleştirmeler KPSS puanıyla Tercihler, yalnızca ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS-2025/5 Kılavuzu üzerinden yapılacak ve KPSS puanı esas alınacak.

4 /10 En fazla kadro hemşirelere Bu alımda en yüksek kontenjanı 6.445 kişilik hemşire kadrosu oluşturuyor.

5 /10 Ebe ve Teknikerlere Binlerce Kadro

Ebe: 805 kişi

İlk ve Acil Yardım Teknikeri: 1.809 kişi

Tıbbi Sekreter: 1.370 kişi

Röntgen Teknikeri: 917 kişi

6 /10 Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog…

Diyetisyen: 116 kişi

Fizyoterapist: 133 kişi

Psikolog + Klinik Psikolog: 123 kişi

Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sosyal Çalışmacı gibi birçok branşta da alım var.

7 /10 Kimler başvurabilir?

Ortaöğretim Mezunu: 1.297 kişi

Önlisans Mezunu: 6.339 kişi

Lisans Mezunu: 7.611 kişi

8 /10 Posta veya elden başvuru geçerli değil Adaylar yalnızca ÖSYM’nin online sistemi üzerinden tercih yapabilecek.

9 /10 Hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı farklı branş ve ünvanlarda yapılacak. Kadro dağılımı şöyle:

Hemşire: 6.445

Ebe: 805

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.809

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 1.370

Sağlık Teknikeri (Röntgen): 917

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 439

Diyetisyen: 116

Fizyoterapist: 133

Psikolog ve Klinik Psikolog: 123

Büro Personeli: 290

Mühendis: 122

Avukat: 50