Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı için geri sayım: Başvurular ne zaman başlayacak? Hangi branşa kaç kadro ayrıldı? İşte son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında Türkiye genelindeki sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında en büyük kontenjan 22 bin 983 uzman tabip için ayrılırken, tabip, hemşire, ebe, sağlık memuru, diyetisyen ve sağlık teknikeri pozisyonlarında da istihdam gerçekleştirilecek. Kadro dağılımının netleşmesiyle birlikte gözler şimdi başvuru tarihleri, başvuru şartları ve ÖSYM tercih kılavuzuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı’nın, 2026 sözleşmeli personel alımı sürecine dair tüm detayları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için Türkiye genelinde sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir istihdam planını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Bakanlık, toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alacağını açıkladı. Alımın büyük bölümünü uzman hekim kadroları oluşturuyor.
26 bin 673 kişilik dev kadro: En fazla kontenjan uzman hekimlerde
Bakanlık tarafından paylaşılan dağılıma göre, 26 bin 673 kişilik kadronun 22 bin 983’ü uzman tabip, 3 bin 652’si tabip olacak. Ayrıca sağlık memuru, ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri kadrolarında da sınırlı sayıda personel istihdam edilecek.
Bu büyük alım, Türkiye’nin farklı bölgelerinde nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı ve kritik branşlardaki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
Personel hangi birimlerde görevlendirilecek?
Resmi Gazete’de yer alan karara göre 2026 yılı için yapılacak alım şu birimlere dağıtılacak:
Acil Sağlık Hizmetleri: 1 personel
İlçe Sağlık Müdürlükleri & Toplum Sağlığı Merkezleri: 7 personel
Sağlık Evleri: 8 personel
Yataklı Tedavi Kurumları: 26.657 personel
Toplam kontenjanın neredeyse tamamının hastanelere ayrılması, özellikle uzman hekim açığının kapatılmasını hedefliyor.
Kadro dağılımı netleşti
Açıklanan rakamlara göre alım dağılımı şöyle olacak:
- 22.983 uzman tabip
- 3.652 tabip
- 25 sağlık memuru
- 9 ebe
- 2 hemşire
- 1 diyetisyen
- 1 sağlık teknikeri
Başvurular ne zaman başlayacak?
2026 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi henüz duyurulmadı.
Başvuru sürecinin, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşmesi bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar başvurularını online olarak gerçekleştirecek.
Başvuru şartları açıklanmadı
Uzman hekim, tabip, ebe, hemşire ve diğer branşlara ilişkin başvuru şartları da şu an için paylaşılmadı. Kriterlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak detaylı açıklamayla kesinlik kazanacağı belirtiliyor.