Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı için geri sayım: Başvurular ne zaman başlayacak? Hangi branşa kaç kadro ayrıldı? İşte son gelişmeler





26 bin 673 kişilik dev kadro: En fazla kontenjan uzman hekimlerde





Bakanlık tarafından paylaşılan dağılıma göre, 26 bin 673 kişilik kadronun 22 bin 983’ü uzman tabip, 3 bin 652’si tabip olacak. Ayrıca sağlık memuru, ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri kadrolarında da sınırlı sayıda personel istihdam edilecek.

Bu büyük alım, Türkiye’nin farklı bölgelerinde nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı ve kritik branşlardaki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.