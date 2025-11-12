Sağlık Bakanlığı 2764 işçi alımı KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 12 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak 2 bin 764 işçi için kura çekimi tarihi belli oldu. İŞKUR üzerinden 13 Ekim’de tamamlanan başvuruların ardından adaylar sonuçları beklemeye başladı. Bakanlık, noter huzurunda yapılacak kura çekiminin tarih ve saat bilgilerini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde sona gelindi. 2 bin 764 işçi alımı için başvuruların ardından kura çekimi heyecanı başladı. Bakanlık, kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirileceğini ve sonuçların aynı gün erişime açılacağını duyurdu.
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından yapılan duyuru sonrasında ise kura çekimi tarihi ve saati belli oldu.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak.
İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. YouTube üzerinden link aktif olduğunda haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İşçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Kura sonuçlarının saat 18.00'den sonra kura çekimi bitimi itibarıyla açıklanması bekleniyor.