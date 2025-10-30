Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

11:3730/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi heyecanı başladı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yapılacak alımlar için başvurular tamamlanırken, gözler kura tarihine çevrildi. Adaylar şimdi, “Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Sağlık Bakanlığı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 2.764 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura süreci için geri sayım başladı. Peki, kura çekilişi hangi tarihte yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi Ankara'da 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında yapılacak. Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.

Ankara'da yapılacak olan Sağlık Bakanlığı canlı kurası sonrası isim listeleri iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.

Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

