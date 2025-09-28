SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Başvurular ne zaman başlayacak?





Henüz kesin başvuru tarihleri açıklanmasa da, Bakan Memişoğlu geçtiğimiz haftalarda, “Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.





Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu üzerinden alınması bekleniyor. Kılavuzun Eylül sonu ya da Ekim ayında yayımlanması öngörülüyor.