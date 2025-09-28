Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

22:1128/09/2025, Pazar

22:1128/09/2025, Pazar
Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. Mayıs ayında tamamlanan ilk alımların ardından gözler yeni kadrolara çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamaları sonrası adaylar, “Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?” sorularına yanıt arıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Ekim ayında 18 bin sözleşmeli personel için ilan yayımlanacağını duyurdu. Henüz kesin başvuru tarihleri ilan edilmedi ancak “Vakit tamam, hazır mısınız?” paylaşımı kısa süre içinde duyurunun geleceğine işaret ediyor.


Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan heyecanlandıran paylaşım


Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı “Hazır mısınız? Vakit tamam!” paylaşımıyla atama bekleyen sağlık çalışanlarını heyecanlandırdı. Bakan’ın açıklaması, Ekim ayında 18 bin personel için ilana çıkılacağı yönünde yorumlandı.


Başvurular ne zaman başlayacak?


Henüz kesin başvuru tarihleri açıklanmasa da, Bakan Memişoğlu geçtiğimiz haftalarda, “Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.


Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu üzerinden alınması bekleniyor. Kılavuzun Eylül sonu ya da Ekim ayında yayımlanması öngörülüyor.

Kadro dağılımı açıklandı mı?


Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımı için kadro dağılımı henüz duyurulmadı. Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek ve kılavuzda detaylar yayımlanacak.

İlk etap atamalarında en fazla alım şu branşlarda olmuştu:


Hemşire: 7.597

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri: 1.786

Ebe: 1.280

Laboratuvar Teknikeri: 314

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri: 397

Diyaliz Teknikeri: 225

Uzmanlara göre ikinci etapta da en fazla kontenjanın hemşirelik ve sağlık teknikerliği alanlarında olması bekleniyor.







KPSS 2025/5 tercih kılavuzu bekleniyor


Atama sürecinin başlaması için gözler ÖSYM’ye çevrildi. KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlandığında, branşlara ayrılmış kontenjan sayıları, başvuru şartları ve tercih tarihleri netleşecek.

