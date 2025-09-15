Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı içerisinde sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir istihdam hamlesi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 18 bin sözleşmeli personel alımı için ikinci etap hazırlıkları sürerken, paramedik eğitiminin lisans düzeyine çıkarılması da değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2025 yılında ilk olarak 19 bin personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı, 2. personel alımı için süreci kısa bir zaman sonra başlatacak. 18 bin personel alımı daha gerçekleştirecek olan bakanlığın hangi kadro ve branşlara alım yapacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte gözler ikinci aşama olan 18 bin personel alımı için sürece çevrildi. Mayıs ayında yapılan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ve 19 bin personel alımıyla ilgili kadro ve branş dağılımının açıklanmasıyla birlikte, alımı yapılacak branşlar belli olmuştu.
Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurmuştu.
18 bin personel alımı için hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı henüz duyurulmasa da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor.
İLK PERSONEL ALIMINDA HANGİ KADROLARA ALIM YAPILDI?
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273
Başvuru Şartları Neler Olacak?
Başvuru şartları neler olacak sorusu vatandaşların radarına girdi, Sağlık Bakanlığı’nın 2. etap personel alımı için genel ve özel başvuru şartları, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile detaylı bir şekilde açıklanacak. Ancak genel olarak aşağıdaki şartların aranması bekleniyor:
Eğitim şartı: İlgili pozisyon için gerekli diploma veya sertifikaya sahip olmak (örneğin, hemşirelik için hemşirelik diploması).
KPSS şartı: Sözleşmeli personel alımları için 2024 veya 2025 KPSS puanına sahip olmak.
Yaş şartı: Genellikle 18-35 yaş aralığı aranabilir, ancak bazı kadrolar için yaş sınırı farklılık gösterebilir.
Sağlık durumu: Görev yapmaya engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
Adli sicil: Sabıka kaydının temiz olması.
Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.