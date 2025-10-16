SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekilişi için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, kura tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekimi Kasım ayında Ankara’da gerçekleştirilecek ve canlı yayınla YouTube üzerinden takip edilebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım'da saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da düzenlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi sonuçları da 12 Kasım 2025 tarihinde saat 18.00'da sonra ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.