SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 2,764 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, açıklama geldi mi?

Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki sağlık tesislerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapacak. 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler kura çekimi sürecine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları, 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme işlemleri başladı. İlk olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi hakkında Bakanlık tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kuranın ardından asil ve yedek adaylar belli olacak ve yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak.