SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kurası ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. İŞKUR üzerinden 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler kura tarihine çevrildi. Bakanlığa bağlı hastanelerde istihdam edilecek işçiler, kura çekimiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden açıklanacak?
İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde başvurular tamamlandı. Adaylar şimdi kura çekimi için bekleyişte. Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, Sağlık Bakanlığı’nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Sonuçlar ise iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da düzenlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi sonuçları da 12 Kasım 2025 tarihinde saat 18.00'da sonra ilan edilecek.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.