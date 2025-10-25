Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:1325/10/2025, Cumartesi
Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere alımını gerçekleştireceği 2.764 sürekli işçi için başvuru süreci sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Adaylar, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadroları için yapılacak kura çekiminin ne zaman olacağını araştırıyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları tamamlandı. 2.764 kadro için yapılan başvuruların ardından şimdi kura heyecanı başladı. Adaylar, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte kura tarihi ve sonuç açıklama sürecine dair detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında yapılacak. Kura çekilişi Ankara'da düzenlenecek. Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.

Ankara'da yapılacak olan Sağlık Bakanlığı canlı kurası sonrası isim listeleri iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek. Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

