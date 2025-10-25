SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları tamamlandı. 2.764 kadro için yapılan başvuruların ardından şimdi kura heyecanı başladı. Adaylar, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte kura tarihi ve sonuç açıklama sürecine dair detaylar...