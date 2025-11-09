Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvurular, 8-13 Ekim tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden alındı. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak. Takvim belli oldu. 2.764 sürekli işçi kadrosu için noter huzurunda kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kurası ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kurası canlı izlenebilecek mi?

1 /4 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yoğun ilgi gördü. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları için gözler İŞKUR kura tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında kullanıcı girişi yapılarak alındı. 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı istihdam edilecek. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yede aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası yöntemiyle belirlenecek.

3 /4 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Kura çekiminin Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.

