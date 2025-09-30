Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alımı için süreci başlattı. ÖSYM üzerinden yapılacak sözleşmeli sağlık personeli tercihleri kamuoyunun gündeminde yer alırken, İŞKUR üzerekli işçi alımı başvuru tarihleri ve detayları merak konusu oldu. Bakan Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarıyla birlikte adaylar özellikle sürekli işçi alımlarına yoğun ilgi gösteriyor. Peki, 2 bin 753 sürekli işçi için başvurular hangi tarihlerde yapılacak ve alımlar hangi kadro ile branşlarda gerçekleştirilecek?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memiişoğlu tarihleri henüz paylaşmadı. Yapılan açıklamada "Sürekli işçi alımı önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir" denildi. Ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması bekleniyor.
Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi alımı hangi kadro ve branşta olacak?
Sürekli işçi alımı için ise İŞKUR üzerinden ilanlar önümüzdeki günlerde (muhtemelen 29 Eylül haftası sonu veya Ekim başı) yayımlanacak; başvuru ekranı henüz açılmadı, noter huzurunda kura ile yapılacak ve kadro/branş dağılımı (temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi gibi, geçmiş alımlarda olduğu üzere) yhgm.saglik.gov.tr veya iskur.gov.tr üzerinden duyurulacak.
Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden alınacak; genel şartlar T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve branşa göre eğitim kriterlerini taşımak şeklinde.