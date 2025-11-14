Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (iscisonuc.saglik.gov.tr giriş sayfası) 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

08:3514/11/2025, Cuma
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarına göre asıl/yedek olarak adaylar belirlendi. Sonuç ekranına iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum yılı ile ulaşılabiliyor. İşte iscisonuc.saglik.gov.tr giriş sayfası.

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı iscisonuc.saglik.gov.tr ile erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile 2 bin 764 işçi alımı süreci sona erdi ve kura sonuçları açıklandı.

2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?


Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 17.00 itibariyle işçi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.


SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ SONUÇ EKRANI 

KURA ÇEKİLİŞ SIRASI

İllerin Trafik Koduna Kura Çekiliş Sırası:

1-Aydın (09),

2-Elazığ (23),

3-Erzincan (24),

4-Gaziantep (27),

5-Mersin (33),

6-İstanbul (34),

7-Kahramanmaraş (46),

8-Ordu (52),

9-Rize (53),

10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.


ATAMA BİLGİLERİ YHGM ÜZERİNDEN YAYIMLANACAK

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

HANGİ KADROYA KAÇ ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucunda yerleştirilen adaylar yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır. Alım yapılacak kadroların dağılımı şu şekilde;

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 1 BİN 946

SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 572

KLİNİK DESTEK ELEMANI: 244




