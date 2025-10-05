SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci devam ediyor. KPSS 2025/5 kapsamında 29 Eylül’de başlayan başvurular 6 Ekim’de sona erecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı kapsamında tercih işlemleri 29 Eylül–6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinin ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek.
TERCİH SÜRECİ 6 EKİM'DE TAMAMLANACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar için tercih süreci 6 Ekim'de tamamlanacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına çevrilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.
İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;
AVUKAT 50
BİYOLOG 15
BÜRO PERSONELİ 290
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45
DİYETİSYEN 116
EBE 805
FİZYOTERAPİST 133
GERONTOLOG 8
HEMŞİRE 6.445
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18
MÜHENDİS 122
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439
SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11
TEKNİKER 233
TEKNİSYEN 231