SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

TERCİH SÜRECİ 6 EKİM'DE TAMAMLANACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar için tercih süreci 6 Ekim'de tamamlanacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına çevrilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.