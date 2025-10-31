Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON SON DURUM: Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme miktarı güncellendi mi, değişti mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON SON DURUM: Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme miktarı güncellendi mi, değişti mi?

11:3931/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeler, binlerce sağlık çalışanı tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı için yenilenecek promosyon anlaşmasında ödenecek tutar, anlaşmalı bankalar ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. 3 yıl maaş taahhüdü karşılığında yapılacak ödemelerde, promosyon miktarının yanı sıra faizsiz kredi imkânı da gündemde yer alıyor.

Sağlık çalışanlarının beklediği promosyon ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılına girerken Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasındaki promosyon anlaşması yenilenecek. Peki, yeni dönemde promosyon miktarı ne kadar olacak, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum...

PROMOSYON ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

2022 yılında yapılan son promosyon anlaşmasında sağlık çalışanlarına ortalama 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu sürenin dolmasıyla birlikte yeni dönem için hazırlıklar başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel, bu kez en az üç yıllık maaş toplamına denk gelecek bir promosyon beklentisi içinde.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM

Sendika temsilcilerinden gelen bilgilere göre, bazı illerde bankalar 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puan olmak üzere toplam 100 bin lira civarında teklif sundu. Ancak bu rakamların henüz kesinleşmediği, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

