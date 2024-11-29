200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera

5000mAh veya daha büyük bir batarya

45W hızlı şarj desteği

Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği

162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde, 0,4 mm daha ince