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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz Çarşamba: ŞOK market indirimleri arasında vantilatör, kırışık giderici, saç şekillendirme cihazı, kamp sandalyeleri var

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz Çarşamba: ŞOK market indirimleri arasında vantilatör, kırışık giderici, saç şekillendirme cihazı, kamp sandalyeleri var

09:102/07/2025, mercredi
G: 2/07/2025, mercredi
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<p>ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu</p>
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. Şok'ta bu hafta indirimde olan ürünler arasında vantilatör, kırışık giderici, saç şekillendirme cihazı, kamp sandalyeleri yer almakta. Peki 2 Temmuz Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 2 Temmuz 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:


ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL,

Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL,

Arzum Linda Saç KurutmaMakinesi 899 TL 

Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL 

Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 749 TL 

Dijital Baskül 239 TL 

Mikado Harmony Hoparlör 499 TL 

Mikado Led Bluetooth Hoparlör 599 TL



Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL 

Kamp Sandalyesi 289 TL 

Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL 

Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL 

Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL 

Kamp Taburesi 100 TL 

Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL 

Desenli Plaj/PiknikSandalyesi 329 TL 

Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL 

Kulplu Termos Piknik Çantası 349 TL 

Desenli Termos Çanta 229 TL 

Buzzy Termos 799 TL

Champions 24'' Ön Amortisörlü Bisiklet 4.290 TL

Termal piknik çantası 159 TL

Kamp tencere seti 750 TL

Piknik seti 299 TL

Taşıma Kabı 100 TL

3'lü Yüz Havlusu 100 TL,

Çok Amaçlı Spa Matı 100 TL,

Forever 4 in1 Pilli Banyo Süngeri 439 TL,

Banyo Lifi Fırçalı 100 TL Temizlik Bezi 39,95 TL,

Temizlik Eldiveni 50 TL,

Vantuslu Banyo Lifi 50 TL,

İkili Sıvı Sabunluk 299 TL,

6'lı Yapışkan Askıı 50 TL,

Figürlü Askı 100 TL,

İkili Askı 50 TL,

Derz Temizleme Fırçası 25 TL,

Tekli Askı 25 TL,

Figürlü Kapı Arkası Askılık 129 TL,

Kaymaz Raf Örtüsü 149 TL

Yapışkanlı Folyo 100 TL.



Musluklu Piknik Termosu 379 TL,

23 litre Termal Piknik Çantası 159 TL,

12 litre Termal Piknik Çantası 139 TL,

Minderli Lüks Piknik Seti 299 TL,

Kek Börek Borcam Taşıma Kabı 100 TL,

Kamp Tencere Seti 750 TL,

Yapışan Top Oyuncağı 100 TL,

Badminton Seti 119 TL,

Masa Tenisi Seti 119 TL,

Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 179 TL,

Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL,

1500 ml Orcamp Termos 1.290 TL

Orcamp Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 399 TL.



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#şok indirimli ürünler
#şok aktüel ürünler
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