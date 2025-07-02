ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. Şok'ta bu hafta indirimde olan ürünler arasında vantilatör, kırışık giderici, saç şekillendirme cihazı, kamp sandalyeleri yer almakta. Peki 2 Temmuz Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 2 Temmuz 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

2 /6

ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL, Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL, Arzum Linda Saç KurutmaMakinesi 899 TL Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 749 TL Dijital Baskül 239 TL Mikado Harmony Hoparlör 499 TL Mikado Led Bluetooth Hoparlör 599 TL





3 /6 Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL Kamp Sandalyesi 289 TL Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL Kamp Taburesi 100 TL Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL Desenli Plaj/PiknikSandalyesi 329 TL Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL Kulplu Termos Piknik Çantası 349 TL Desenli Termos Çanta 229 TL Buzzy Termos 799 TL

4 /6 Champions 24'' Ön Amortisörlü Bisiklet 4.290 TL Termal piknik çantası 159 TL Kamp tencere seti 750 TL Piknik seti 299 TL Taşıma Kabı 100 TL

5 /6 3'lü Yüz Havlusu 100 TL, Çok Amaçlı Spa Matı 100 TL, Forever 4 in1 Pilli Banyo Süngeri 439 TL, Banyo Lifi Fırçalı 100 TL Temizlik Bezi 39,95 TL, Temizlik Eldiveni 50 TL, Vantuslu Banyo Lifi 50 TL, İkili Sıvı Sabunluk 299 TL, 6'lı Yapışkan Askıı 50 TL, Figürlü Askı 100 TL, İkili Askı 50 TL, Derz Temizleme Fırçası 25 TL, Tekli Askı 25 TL, Figürlü Kapı Arkası Askılık 129 TL, Kaymaz Raf Örtüsü 149 TL Yapışkanlı Folyo 100 TL.



