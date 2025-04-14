SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2025: MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 öğretmen atamaları için takvimi belirledi. Norm fazlası öğretmenlerin yer değişikliği süreci Nisan ayında başlarken, yeni atamalarda branş dağılımı ve kontenjanlar merak konusu oldu. Bu yıl yaklaşık 35 bin öğretmenin atanması bekleniyor. Yeni sistemle birlikte, öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi süreci de devreye giriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmen atamaları ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin takvimi yayımladı. Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları için başvurular 4-18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak ve atamalar 25 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. Ayrıca, 13-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında ikinci bir başvuru süreci daha olacak ve bu başvuruların atamaları 27 Ağustos 2025'te yapılacak.
2025 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvim yayımlanmadı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı eksik kadrolara ilişkin tespitlerini yapacak ve ardından ilgili kurumlara iletecek.
Ardından öğretmen alımına ilişkin bütçeye göre toplam kontenjan belirlenecek. Kontenjana göre branş dağılımı yapılacak ve atama takvimi yayınlanacak. Bakanlık belirli dönemlerde öğretmen atamalarında bazı branşlara öncelik veriyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mayıs ayında öğretmen atamaları için sürecin başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
YILLARA GÖRE ÖĞRETMEN ATAMASI TOPLAM KONTENJANLARI
2024: 20 bin öğretmen ataması
2023: 45 bin öğretmen ataması
2022: 20 bin öğretmen ataması
2021: 15 bin öğretmen ataması
2020: Toplam 40 bin öğretmen ataması
2025 YILINDA TOPLAM KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması kontenjanları, ihtiyaçlara göre belirleniyor. Ayrıca alım yapılacak toplam kontenjan belirlenirken Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçe dikkate alınıyor. 2025 yılında yapılacak öğretmen atamasına ilişkin kılavuz yayınlandıktan sonra toplam kontenjan belli olacak.
ÖĞRETMEN ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Bakanlık tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapıyor.
Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılıyor ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirleniyor.
Öğretmen atamasında süreçler bir sonraki eğitim yılının başlangıcına kadar tamamlanıyor.