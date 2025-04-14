SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2025: MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmen atamaları ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin takvimi yayımladı. Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları için başvurular 4-18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak ve atamalar 25 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. Ayrıca, 13-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında ikinci bir başvuru süreci daha olacak ve bu başvuruların atamaları 27 Ağustos 2025'te yapılacak.