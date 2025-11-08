SSK BAĞKUR 2025 Emekli maaşı zammı son hesaplamalar: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 arasında belirledi. Bu tahminlere göre, en düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı şu şekilde belirlenecek:

Yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa, memurlara verilecek fark oranı yüzde 6,93 olacak ve toplam zam oranı yüzde 18,7'ye ulaşacak.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olursa, fark oranı yüzde 8,56'ya çıkacak ve toplam zam oranı ise yüzde 20,5 olacak.