İŞKUR’un üniversiteli gençlere iş deneyimi kazandırmayı hedefleyen Gençlik Programına başvuruların tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura sürecine çevrildi. Süleyman Demirel Üniversitesi gençlik programına başvurular 18 - 22 Ekim tarihleri arasında alındı. Bugün ise noter kurası çekilecek. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçları asil isim listesi.
İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Süleyman Demirel Üniversitesi gençlik programına başvurular 18 - 22 Ekim tarihleri arasında alındı. Bugün ise kuralar çekiliyor. Kontenjan sayısının üzerinde başvuru olması durumunda, noter huzurunda kura çekilişi yapılarak adaylar belirlenecektir. Ayrıca, noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda asil aday listesi oluşturulacaktır.
Süleyman Demirel Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçları açıklandı mı?
Noter kura çekilişi, 27 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’da Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi B Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
Asıl listede belirlenen adayların isimleri 27- 28 Ekim 2025 tarihleri arasında SDÜ web sayfasında ilan edilecektir. Asıl listede belirlenen adayların evrak teslim işlemleri, 30- 31 Ekim, 03- 04 Kasım tarihlerinde Doğu Yerleşkesi Atatürk Spor Salonu A Girişinde yapılacaktır.
Süleyman Demirel Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçları asil isim listesi için tıklayın
Başvuru Evrakları
Kimlik fotokopisi
Öğrenci Belgesi (E-Devlet'ten Barkodlu Alınacaktır.)
İkametgâh Belgesi (E-Devlet'ten Barkodlu Alınacaktır.)
(KYK Yurdunda kalanlar öncelikle E-Devlet uygulamasından Yurt Barınma Belgesi ve yurtta kaldıklarını beyan eden ıslak imzalı belge (kaldıkları yurttan alınacak) alıp bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerinden güncelleme işlemi yaptırdıktan sonra KYK Yurdunu gösterir İkametgâh Belgesi almak zorundadır.)
İŞKUR Gençlik Programı’nın Uygulanabileceği Faaliyet Alanları:
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi
d) Toplumsal Hizmet ve İş Birliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.