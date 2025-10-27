İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Süleyman Demirel Üniversitesi gençlik programına başvurular 18 - 22 Ekim tarihleri arasında alındı. Bugün ise kuralar çekiliyor. Kontenjan sayısının üzerinde başvuru olması durumunda, noter huzurunda kura çekilişi yapılarak adaylar belirlenecektir. Ayrıca, noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda asil aday listesi oluşturulacaktır.