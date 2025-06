20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak. Not ortalaması yeterli olsa bile, özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenciler Takdir veya Teşekkür Belgesi alamazlar. Ayrıca, davranış notu da 100 tam puan olmalıdır. Not ortalaması hesaplamak için tüm derslerin not ortalamaları toplanır ve toplam ders sayısına bölünür. Peki, Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf takdir teşekkür kaç puanla alınır?