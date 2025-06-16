20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması detaylarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre, dönem sonu not ortalaması bu belgelerin verilmesinde temel kriterdir. Peki takdir alma puanı kaç? Dönem sonu notu kaç olan teşekkür alır?
20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak. Not ortalaması yeterli olsa bile, özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenciler Takdir veya Teşekkür Belgesi alamazlar. Ayrıca, davranış notu da 100 tam puan olmalıdır. Not ortalaması hesaplamak için tüm derslerin not ortalamaları toplanır ve toplam ders sayısına bölünür. Peki, Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf takdir teşekkür kaç puanla alınır?
Takdir teşekkür alma kaç puanla alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.
Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.
Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor. Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.
Not ortalaması nasıl hesaplanır?
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.
1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.
Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.