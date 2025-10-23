Tarım Kredi Market, 22-27 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu yayımladı. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri aktüel ürünler listesinde beyaz peynir, çay, somon, tuvalet kağıdı, atıştırmalıklar, tavuk gibi farklı kategorilerden ürünler bulunuyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri ve fiyat listesi.

1 /5 Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 22-27 Ekim tarihleri arasında geçerli olan kataloğu yayımladı. Tarım Kredi Market aktüel kataloğu broşüründe beyaz peynir, çay, somon, tuvalet kağıdı, atıştırmalıklar, tavuk gibi farklı kategorilerden onlarca ürün yer aldı. İşte, 21-27 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel indirimli ürünler fiyatları listesi haberimizin devamında.

2 /5 Tarım Kredi Kooperatifi market indirim ürünler ve fiyat listesi Nar Suyu Donuk - 109 TL Badem Kavrulmuş, Çiğ - 184,90 TL Züber Noutos Fırın Nohut Cips Çeşitleri - 44,90 TL Züber Meyve Bar Çeşitleri - 39,50 TL Marshmallowlu Sandviç Kek - 38,90 TL Eti Petit Beurre Kakaolu Kremalı - 49,90 TL Dibek Kahvesi - 49,90 TL Ay-Pop Klasik Kaya Tuzlu Patlamış Mısır - 21,90 TL Ülker Olala Sufle Kek - 26,50 TL Ülker Taç Kraker - 29,90 TL Freşa Extra Meyveli Maden Suyu Çeşitleri - 59,50 TL Avşar Meyveli Maden Suyu Çeşitleri - 59,50 TL Eti Browni Intense - 17,90 TL Eti Canga - 18,90 TL Eti Karam Gurme - 21,90 TL Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri - 25,90 TL Doğanay Limonata Çeşitleri - 29,50 TL Meyve Suyu Çeşitleri - 42,90 TL Familia Natural Tuvalet Kağıdı - 249,90 TL Molped Pure&Soft Günlük Ped - 39,90 TL Molped Pure&Soft Hijyenik Ped Çeşitleri - 79,90 TL Asperox Sparx Bulaşık Kapsülü - 139,90 TL Pantene Şampuan Çeşitleri - 108,90 TL Omo Çamaşır Deterjanı - 249,90 TL Oral-B Diş Macunu - 69,90 TL Elit Güzellik Sabunu Çeşitleri - 32,50 TL Oral-B Diş Macunu - 69,90 TL Peros Konstantre Yumuşatıcı - 69,90 TL

3 /5 ÇAYKUR Rize Turist Çay - 249,90 TL Beyaz Peynir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış - 329 TL Taze Kaşar Peyniri Tam Yağlı - 324,90 TL Süt Yarım Yağlı - 28,90 TL Kebir Tereyağı - 239 TL Yoğurt Yarım Yağlı - 89,90 TL Riviera Zeytinyağı - 249 TL Tahin Dut Pekmezi - 164,50 TL Siyah Yağlı Salamura Zeytin - 79,90 TL Marmarabirlik Gold Doğal Salamura Siyah Zeytin - 199 TL Meyveli Yoğurt Çeşitleri - 45 TL Anadolu Baldo Pirinç - 189,90 TL Ülker Bizim Margarin - 145 TL Elifler Baharat Nane - 22,50 TL Anadolu Kuru Fasulye - 58,50 TL

4 /5 ÇAYKUR Rize Turist Çay - 249,90 TL Riviera Zeytinyağı - 249 TL Beyaz Peynir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış - 329 TL Taze Kaşar Peyniri Tam Yağlı - 324,90 TL Kebir Tereyağı - 239 TL Yoğurt Yarım Yağlı - 89,90 TL Meyveli Yoğurt Çeşitleri - 45 TL Tahin Dut Pekmezi - 164,50 TL Siyah Yağlı Salamura Zeytin - 79,90 TL Marmarabirlik Gold Doğal Salamura Siyah Zeytin - 199 TL