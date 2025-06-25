TARIM KREDİ MARKET'TE AY SONU İNDİRİM FIRSATI: Zeytinyağı, çay, piliç ve daha fazlası hangi fiyatla raflarda?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kampanyasıyla vatandaşlara bütçe dostu alışveriş imkânı sunuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinden donuk gıdalara kadar onlarca üründe yapılan fiyat indirimleri neleri kapsıyor? En dikkat çeken ürünler hangileri?
Ay sonuna özel düzenlenen “Kat Kat Fırsat” kampanyası kapsamında Tarım Kredi Market raflarında yerini alan indirimli ürünler belli oldu. 24 Haziran Salı günü başlayan ve 30 Haziran Pazartesi gününe kadar geçerli olacak kampanyada, hanelerin temel ihtiyaçlarını oluşturan ürünler cazip fiyatlarla satışta. Hem mutfağını hem cebini düşünen vatandaşlar için bu fırsatlar kaçırılmayacak nitelikte.
TARIM KREDİ MARKET’TE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
Tarım Kredi Dondurma Çeşitleri 302 mL – 119,00 TL
Tarım Kredi Dana Kangal Sucuk 180 g - 105,00 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 g – 89,00 TL
Tukaş Ketçap, Mayonez Ekonomik Set (650 g + 550 g) – 74,50 TL
Bak Piliç Donuk Tavuk Fileto (Kg) – 180,00 TL
Tarım Kredi İlk Hasat Çay 1000 g – 209,90 TL
Dardanel Ton Balığı 3x75 g – 110,00 TL
Elit Bulaşık Deterjanı 4000 ml – 104,90 TL
Elit Ultra Çamaşır Suyu 1000 ml – 29,90 TL
Tarım Kredi Dibek Kahvesi 200 g – 49,90 TL
Tukaş Mısır Konservesi 3x150 g – 59,90 TL
Bak Piliç Donuk Bütün Piliç (Kg) – 69,90 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt 1 L – 24,90 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 900 g – 249,90 TL