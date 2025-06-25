TARIM KREDİ MARKET'TE AY SONU İNDİRİM FIRSATI: Zeytinyağı, çay, piliç ve daha fazlası hangi fiyatla raflarda?

Ay sonuna özel düzenlenen “Kat Kat Fırsat” kampanyası kapsamında Tarım Kredi Market raflarında yerini alan indirimli ürünler belli oldu. 24 Haziran Salı günü başlayan ve 30 Haziran Pazartesi gününe kadar geçerli olacak kampanyada, hanelerin temel ihtiyaçlarını oluşturan ürünler cazip fiyatlarla satışta. Hem mutfağını hem cebini düşünen vatandaşlar için bu fırsatlar kaçırılmayacak nitelikte.