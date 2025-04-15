Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 57 engelli işçi ve 46 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 103 personel alımı yapılacak. TCDD alımları, İŞKUR üzerinden KPSS ve EKPSS puanına göre yapılacak. Peki, Devlet Demiryolları engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman? TCDD işçi alımı şartları neler?

1 /6 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCDD 103 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. TCDD 103 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvurular ardından ismi nihai listede olan adaylar, Devlet Demiryolları resmi sitesinden ''İş Talep Formu'' ve ''Başvuru Formunu'' doldurup sahsen veya posta ile iletecek. Peki, Devlet Demiryolları engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman? TCDD işçi alımı şartları neler?

2 /6 TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ Devlet Demiryolları engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinde 15 - 21 Nisan tarihleri arasında alınacak. Engelli adaylar için EKPSS puanı, eski hükümlüler için ise KPSS puanı aranacak.

3 /6 TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 57 engelli işçi alımı için nihai listede yer alan adayların sözlü sınav için gerekli belgeleri: 1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi) 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ilewww.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

4 /6 4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı) 6- Başvuru Formu 7- Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır) 8- EKPSS Sonuç Belgesi Engelli personel alımında adaylardan meslek yüksekokulu ya da herhangi bir önlisans bölümü mezuniyeti aranıyor.

5 /6 TCDD eski hükümlü işçi alımı için ismi nihai listede yer alan adaylardan istenen belgeler: 1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi) 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ilewww.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.) 4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir) 5- 2024 KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklanma tarihli) 6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı) 7- Başvuru Formu 8- Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi ve gerekçeli mahkeme kararı (Cumhuriyet Savcılığından alınacak) TCDD İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI