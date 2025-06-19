TCMB Temmuz toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Yaşar Fatih Karahan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46 düzeyinde sabit tutulduğu bildirildi. Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faizini yüzde 49, borçlanma faizini ise yüzde 44,5 seviyesinde korudu.
Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını duyurdu. Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre, haftalık repo faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu. Açıklamada, gecelik borç verme faizinin yüzde 49, borçlanma faizinin ise yüzde 44,5’te bırakıldığı belirtildi.
Faiz kararına ilişkin basın duyurusunda, enflasyonun ana eğiliminin mayıs ayında gerilediği belirtildi. Öncü verilerin ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." denildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."
Merkez Bankası 2025 Faiz Kararı Takvimi
TCMB, 2025 yılı için faiz kararı toplantı takvimini de açıkladı. Yılın kalanında toplantılar aşağıdaki tarihlerde yapılacak:
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025