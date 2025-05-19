Telefonlarda “SIM kart okunmuyor”, “SIM kart yok” hataları neden olur? İşte Kesin Çözüm Yolları

SIM KART YOK HATASI NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Telefonunuzun SIM kartı okumamasının birçok nedeni olabilir. Bunlar hem donanım hem de yazılım kaynaklı olabilir. İşte en sık karşılaşılan nedenler:

SIM kartın yanlış takılması

SIM kartın arızalı olması

SIM kart yuvasının kirli veya hasarlı olması

Uçak modunun açık kalması

Operatör kaynaklı geçici ağ sorunları

Yazılım hataları veya güncelleme sorunları

Gördüğünüz gibi, bu hata çok farklı sebeplerle ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla çözüm de, nedenine göre değişiklik gösterebiliyor.



