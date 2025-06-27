TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Temmuz ayında ev veya iş yeri kirası ne kadar artacak? Kira artış oranı, 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran enflasyon verileriyle belirlenecek. Son açıklanan verilere göre iş yeri kiralarına yüzde 45,80 oranında zam yapılmıştı. Gözler şimdi, 2025 Temmuz ayı için geçerli olacak kira zammı oranında. İşte detaylar ve kira artış hesaplama bilgileri…