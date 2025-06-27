TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 Temmuz ayı kira artış oranı, TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak enflasyon oranlarını bekliyor. Haziran ayı verisiyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak kira zam oranı da netleşecek. Geçtiğimiz ay iş yerlerine yapılacak kira artış oranı yüzde 45,80 olarak belirlenmişti.
Temmuz ayında ev veya iş yeri kirası ne kadar artacak? Kira artış oranı, 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran enflasyon verileriyle belirlenecek. Son açıklanan verilere göre iş yeri kiralarına yüzde 45,80 oranında zam yapılmıştı. Gözler şimdi, 2025 Temmuz ayı için geçerli olacak kira zammı oranında. İşte detaylar ve kira artış hesaplama bilgileri…
TEMMUZ 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak. Temmuz ayı kira artış oranı da 3 Temmuz'da netlik kazanacak.
HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Enflasyon aylık yüzde 1,53 yıllık yüzde 35,41 oldu.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 45,80 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 45,80 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 48,73 olmuştu.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025
Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 45,80
Kira Artış Tutarı: 13 bin 282 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 282 TL