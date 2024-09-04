TEV burs başvurusu ne zaman? Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2024 2025 burs başvuru ücreti ne kadar, şartları nelerdir?

TEV burs başvurusu ne zaman, TEV burs başvuru ücreti ne kadar, TEV burs başvuru şartları nelerdir soruları öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak. TEV burs başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, maddi desteğe ihtiyaç duymak gibi kriterler yer alıyor. Peki TEV burs başvurusu başladı mı? Türk Eğitim Vakfı 2024 2025 TEV üniversite bursu ücreti ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

1 / 10 Türk Eğitim Vakfı (TEV), başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilere yönelik sunduğu burslarla eğitim hayatlarına destek olmaya devam ediyor. 2024 TEV burs başvuru tarihleri belirlenmiş olup, başvurular online olarak gerçekleştirilmektedir. TEV burs başvuru ücreti bulunmamaktadır, başvurular tamamen ücretsizdir. TEV burs başvuru şartları arasında genellikle yüksek not ortalamasına sahip olmak kriterleri yer almaktadır. Peki TEV burs başvurusu ne zaman? Türk Eğitim Vakfı 2024 2025 burs başvuru ücreti ne kadar, TEV bursu alma şartları neler?

2 / 10 TEV burs başvuru tarihleri TEV burs başvurusu ne zaman yapılacak diye merak edenler için, başvurular genellikle her yılın Eylül ayında başlıyor. 2024 yılı için başvuru tarihleri ve detaylar www.tev.org.tr adresinden duyurulacak. TEV burs başvurusu 2024 yılı sürecine dahil olmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde başvurularını online olarak yapabilirler.





3 / 10 TEV bursu sonuçları ise başvuruların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. Burs başvuru şartları arasında başarı kriterleri ve maddi durum önemli bir yer tutuyor. İşte Türk Eğitim Vakfı (TEV) üniversite başvuru tarihi, şartları ve burs ücreti hakkında tüm detaylar.

4 / 10 TEV üniversite burs başvurusu ne zaman? 2024 2025 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu. Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle; Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül - 1 Kasım Üniversite Bursu: 16 Eylül - 11 Ekim

5 / 10 TEV Üstün Başarı Bursu: 2 Eylül - 4 Ekim TEV Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 21 Ekim - 8 Kasım TEV Üstün Başarı Sanat Bursu: 23 Eylül - 18 Ekim

6 / 10 TEV üniversite burs başvuruları nasıl yapılır? TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak. Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.

7 / 10 TEV üniversite burs başvuru şartları neler? T.C. vatandaşı olmak, Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.) Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

8 / 10 Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır. Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)

9 / 10 DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir. İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.