TİGEM İŞÇİ ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1. Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların

ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/)

adresinde ilan edilecektir.

2. Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv

Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle en çok

üç aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın

ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

4. Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan, yerleştirme işlemi yapılan ve ataması

yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve

başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve

başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine

yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama

yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.