Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi tamamlandı. TİGEM kura çekimine canlı katılamayanlar kura sonuçlarını merak ediyor. Peki TİGEM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, sonuç nereden öğrenilecek? Geçici mevsimlik işçi alımı mülakatları ne zaman? İşte mülakat sınavına katılacakların isimleri ve sözlü sınav tarihleri.
TİGEM işçi alımı için başvurular 7-11 Nisan arasında alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar arasından kura çekilişi ile alımlar söz konusu olacak. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici işçi alımı kura çekimi gerçekleştirildi. Peki TİGEM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
TİGEM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi 6 Mayıs günü saat 10:00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının ise https://tigem.gov.tr/ adresinden yayımlandı. İşte TİGEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi ve mülakat sınavına katılacakların isimleri ve sözlü sınav tarihleri.
İşte TİGEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi
TİGEM İŞÇİ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı mülakatları için henüz tarih açıklaması gelmedi. Kura sonucuna göre ismi asil listede yer alan adaylar sözlü sınava katılım sağlayacak. Mülakat yerleri ve tarihleri, sonuçların hemen ardından TİGEM resmi internet adresinden ilan edilecek.
TİGEM İŞÇİ ALIMI MÜLAKATA KATILACAKLARIN İSİMLERİ İLE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN
TİGEM İŞÇİ ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1. Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların
ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/)
adresinde ilan edilecektir.
2. Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv
Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.
3. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle en çok
üç aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın
ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
4. Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan, yerleştirme işlemi yapılan ve ataması
yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve
başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine
yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama
yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
TİGEM İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Beko Loder Operatörü pozisyonunda 3,
Forklift Operatörü pozisyonunda 6,
İş Makineleri Operatörü pozisyonunda 12,
Ekip-Çavuş pozisyonunda 23,
Lastik Tamircisi pozisyonunda 2,
Elektrikçi pozisyonunda 13,
Kamera Güv.Sis. Operatörü pozisyonunda 4,
Garson pozisyonunda 3,
İnşaat Ustası pozisyonunda 8,
Kasap/Kasap Yardımcısı pozisyonunda 6,
Nalbant pozisyonunda 4,
At Bakıcısı/Seyis pozisyonunda 7,
Hayvan Bakıcısı pozisyonunda 4,
Kahya-K.Yardımcısı pozisyonunda 34,
Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 6,
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 16,
Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 8, Selektör Makinesi Operatörü pozisyonunda 12,
Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası pozisyonunda 20, Marangoz pozisyonunda 4,
Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı pozisyonu 2,
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 13,
Traktör Bakım Onarımcısı pozisyonunda 24,
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı pozisyonu 2, Center-Pivot/Zirai Sulamacı pozisyonunda 14,
Sondaj İşçisi pozisyonunda 4,
Ağır Araç Şoförü pozisyonunda 4,
Otomotiv Elektrik Ustası pozisyonunda 10,
Traktör Şoförü-Sürücü pozisyonunda 5,
Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü pozisyonunda 9,
Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü pozisyonunda 9,
Tornacı pozisyonunda 4,
Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı pozisyonunda 9,
Arıcı pozisyonunda 2.