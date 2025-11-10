TOKİ 500 bin sosyal konut genç kategorisine kimler başvurabilir, kaç yılında doğanlar başvuracak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle yapılacak yüzyılın konut projesi “500 bin sosyal konut”un başvurusu başladı. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Konut projesinde, gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut genç kategorisine kimler, kaç yaşında olanlar başvurabilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular başlıyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Konut projesinde, gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut genç kategorisine kimler kaç yaşında olanlar başvurabilir?
TOKİ 500 bin sosyal konut genç kategorisine kimler başvurabilir?
10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek. Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
TOKİ sosyal konut “Üç ve daha fazla çocuklu aileler” kategorisine kimler başvurabilir?
Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.
TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.