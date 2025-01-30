Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Satışlar KDV’den muaf şekilde olacak. İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak gerçekleştirilecek müzayede için tarih belli oldu. TOKİ 20 ilde uygun fiyatlı 63 arsa satışı ne zaman başlayacak? İşte tarihler...

1 /7 TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek olan müzayedeye katılmak isteyenler, internet üzerinden de teklif verebilecek. Alıcılar, ödeme planı kapsamında yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı 24 ay vadeli olarak ödeyebilecek. İşte, TOKİ’nin arsa satışına dair tüm detaylar...

2 /7 TOKİ 20 ilde uygun fiyatlı 63 arsa satışı ne zaman başlayacak?

Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.



3 /7 TOKİ arsa satışı nerede yapılacak?

Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara



4 /7 TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl?

Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.

5 /7 TOKİ hangi ilde kaç arsa satılacak?

TOKİ’nin açıkladığı listeye göre arsa satışları şu illerde gerçekleşecek:

Afyonkarahisar: 1 arsa Aksaray: 6 arsa Ankara: 15 arsa Balıkesir: 2 arsa Denizli: 2 arsa Elazığ: 2 arsa Gaziantep: 4 arsa İstanbul: 10 arsa Kastamonu: 2 arsa Kayseri: 2 arsa Kırklareli: 1 arsa Kırşehir: 1 arsa Kütahya: 1 arsa Mersin: 2 arsa Niğde: 4 arsa Samsun: 1 arsa Tekirdağ: 4 arsa Tokat: 1 arsa Uşak: 1 arsa Van: 1 arsa



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