TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı?

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlara yönelik 250 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. 81 ilde hayata geçirilecek projede, başvuru koşulları ve illere göre kontenjan dağılımı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
TOKİ’nin 250 bin konutluk yeni sosyal konut hamlesi, barınma ihtiyacına çözüm arayan binlerce vatandaşın gündeminde. Projenin detayları henüz açıklanmasa da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Evi olmayan vatandaşlarımız için kapsamlı bir kampanya hazırlıyoruz” sözleri heyecan yarattı. Konutların hangi illerde inşa edileceği, kimlerin başvurabileceği ve başvuru takviminin ne zaman duyurulacağı merakla bekleniyor. Sosyal konut projesinin, Türkiye genelinde barınma sorununa çözüm olması hedefleniyor.
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?
İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor. Başvuruların alınacağı tarihler, şartlar ve hangi ilde ne kadar konut inşa edileceğine dair bilgi gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.