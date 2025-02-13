TOKİ detayları resmen duyurdu: 11 bin TL taksit ile 2+1 ve 3+1 daire satılacak! 450 bin TL peşinat ödemesi ile...

TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DİĞER DETAYLAR

TOKİ tarafından Ankara'da satılacak konutlar için bazı sözleşme şartları bulunuyor.

- Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma şartı ve 18 yaşını doldurmuş olma şartlarının aranacağı açıklandı.

- Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altında bulunan çocuklarından oluşan hane halkı için sadece bir başvuru yapılabileceği belirtildi. Bu noktada birden fazla başvuru olursa, başvuruların geçersiz sayılacağı aktarıldı.

- Taşınmazlar için borç bakiyesinin, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler şeklinde ödeneceği belirtildi. Ayrıca daireler için borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı belirtildi.

TOKİ tarafından Ankara Şereflikoçhisar ilçesinde satılacak 2+1 ve 3+1 dairelerle ilgili diğer detaylar aşağıda yer alıyor.



