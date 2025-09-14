Dar gelirli ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik TOKİ sosyal konut projesi, 2025 yılında 250 bin konut kapasitesiyle Türkiye genelinde hayata geçirilecek. dar gelirli vatandaşların yanı sıra gençler ve emekliler için de kontenjan ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru şartları duyurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Evi olmayan vatandaşlarımız için kapsamlı bir kampanya hazırlıyoruz” sözleri heyecan uyandırdı. TOKİ yeni sosyal konut seferberliğinde emeklilere, gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan ayrılacak. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi? İşte TOKİ E-Devlet başvuru ekranı.
2025 yılında hayata geçirilecek TOKİ sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşların yanı sıra gençler ve emeklilere de umut oldu. Türkiye genelinde 250 bin konut hedefiyle başlatılacak projede, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara öncelik tanınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada, başvuru şartları ve tarihleri kısa süre içinde açıklanacak. Bakan Murat Kurum’un “Evi olmayan vatandaşlarımız için büyük bir kampanya hazırlıyoruz” sözleri kamuoyunda heyecan ulandırırken, gözler TOKİ başvuru takviminin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılacak, başvurular başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru takvimi belli oldu mu? İşte, detaylar.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Sosyal konut projeleri ve 11 ilde yapılan deprem konutları ile arzın desteklendiğini anlatan Bakan Kurum, katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı: “TOKİ eliyle 280 bin konutun inşası devam ediyor. 50 bin sosyal konut neredeyse tamamlandı. 100 bin sosyal konut bitme aşamasına geldi. 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 247 binin inşası başladı. Konut arzıyla birlikte deprem bölgesinde de görüyoruz ki kira fiyatları düşüyor. Yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye’de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek." TOKİ sosyal konut başvurusunun yıl sonu itibariyle alınacağı öngörülüyor.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
Deprem bölgesinde sona yaklaşan Bakanlık yeniden sosyal konut projelerine odaklanacak ve yılın son çeyreğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başlatılacak.
Bakan Kurum 81 ilde yapılacak konutlarda özel kontenjanlar olacağını dile getirdi. Kurum, “Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız” dedi. Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler ve depremzedeler için de kontenjan ayrılması bekleniyor.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Sosyal konut için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önce başvuru yapılacak, sonra kura ile hak sahipleri belli olacak. Dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve 20 yıl vade ile ev sahibi olacak.
Geçmiş projelerde başvuru için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet edilmesi, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranmıştı. Yeni kampanyadan da doğru kişilerin faydalanması adına benzer kriterlerin getirilmesi bekleniyor.
Yeni sosyal konut hamlesinde henüz sayı açıklanmadı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda Kurum’un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu söylemesi, bu yönde beklenti oluşturdu.
TOKİ KONUTLARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılacak konut sayıları şöyle:
"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711;
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."