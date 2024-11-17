"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, dar gelirli vatandaşların konut ve iş yeri sahibi olmalarını desteklemek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilmekte. Bu kapsamda, 250 bin sosyal konut, 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri inşa edilmesi planlanmakta.