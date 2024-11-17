TOKİ'nin İlk Evim, İlk İşyerim projesi kapsamında işyeri hak sahipliği belirleme kurası yoğun ilgi görüyor. TOKİ işyerleri kura sonuçları, başvuru sahiplerinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. TOKİ ilk evim işyerleri kura tarihleri, başvuru yapılan illere göre farklılık gösterebiliyor ve hak sahipleri TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden kura sonuçlarına erişebiliyor. Peki TOKİ işyerleri hak sahipliği kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek? İşte detaylar.
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, dar gelirli vatandaşların konut ve iş yeri sahibi olmalarını desteklemek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilmekte. Bu kapsamda, 250 bin sosyal konut, 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri inşa edilmesi planlanmakta.
TOKİ 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kuraları
İlk İş Yerim" projesi kapsamında sunulan 10 bin iş yeri için başvurular 10 Ekim 2022 ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.
Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve belirli meslek gruplarına mensup olmak gibi kriterler bulunmaktadır. Proje kapsamında inşa edilecek iş yerleri, üretim ve istihdama katkıda bulunmak amacıyla planlandı. İş yerlerinin büyüklükleri 50, 100, 150 ve 200 metrekare olarak tasarlandı.
TOKİ ilk evim işyerleri kuraları ne zaman çekilecek? İşyeri kura çekilişi başladı mı?
TOKİ'nin sunduğu önemli fırsatlardan biri olan İlk Evim İşyeri projesi kapsamında yapılan kura sonuçları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görmektedir.
TOKİ ilk evim işyeri kura tarihleri de proje ile ilgili en çok merak edilen konulardan biridir. Diyarbakır Bağlar'da inşa edilen iş yerleri için kura çekilişleri 12 Kasım 2024 tarihinde, Gaziantep Şahinbey 13 Kasım’da ve Konya Selçuklu işyerleri kurası ise 14 Kasım’da çekildi. İlk işyerim kura tarihleri TOKİ kura çekilişi takvimine göre yapılmakta.
TOKİ ilk işyerim hangi illerde var?
"TOKİ İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında da 50 bin iş yeri yapılması planlanıyor. İlk etapta temeli atılacak 10 bin iş yerinin illere göre dağılımı ise şöyle: "Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30."