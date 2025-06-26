TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kahramanmaraş Afşin Gerger Mahallesi 4.Etap projesinde hak sahipleri için 3+1 tipi 101 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Kahramanmaraş konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Kahramanmaraş Afşin 4. Etap Kura Çekilişi Canlı Yayında! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Kahramanmaraş Afşin'de inşa edilen konutlar için önemli bir duyuru yaptı. Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Gerger Mahallesi 4. Etap'ta yer alan 385 konut projesindeki 3 oda 1 salon nitelikli 101 adet konutun hak sahipleri, konut belirleme kurası heyecanını yaşayacak. Kura çekilişi, 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 16:00'da TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Hak sahipleri, kuranın canlı yayınını takip ederek evlerinin belirlendiği anlara tanıklık edebilecekler. Bu şeffaf çekilişle, sosyal konut projesinin bir aşaması daha tamamlanmış olacak. İşte TOKİ Kahramanmaraş Afşin 4. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 – 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Afşin/Kahramanmaraş Şubesi’nde imzalanacaktır. Sözleşme imzalama dönemi içerisinde peşinat yatırarak sözleşme imzalamayanlar konut alma hakkını kaybedecektir. Kalan konutlar Yedek hak sahiplerine verilecektir. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 01 – 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Afşin/Kahramanmaraş Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.