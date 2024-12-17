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TOKİ Kastamonu Taşköprü işyeri kurası sonuçları isim listesi

TOKİ Kastamonu Taşköprü işyeri kurası sonuçları isim listesi

13:4017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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<p>TOKİ Kastamonu Taşköprü işyeri kura sonuçları</p>
TOKİ Kastamonu Taşköprü işyeri kura sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Kastamonu Taşköprü işyerleri kurası ile 50, 100, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Kastamonu Taşköprü TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Kastamonu’da ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Taşköprü işyerleri kura çekilişi sonuçlarını merakla ediyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmekte, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Kastamonu Taşköprü 50, 100, 100, 150 ve 200 metre kare TOKİ ilk işyerim kurası sonuçları isim listesi.

Melek Canpolat

Halil İbrahim Özer

Çağrı Demirci

Ayşegül Yıldız

TOKİ Kastamonu Taşköprü işyeri kurası sonuçları isim listesi

#TOKİ
#Kastamonu
#Taşköprü işyeri kura sonuçları

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TOKİ Kastamonu Taşköprü işyeri kurası sonuçları isim listesi