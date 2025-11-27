TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Konutlar 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak. Peki TOKİ taksit tutarları ne kadar? İşte 55 m² 1+1, 65 ve 80 m² 2+1 TOKİ konutları dairelerin aylık taksit tutarları ve ödeme planı.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Projede tüm konutlar, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. İşte 500 bin sosyal konut TOKİ 1+1 ve 2+1 dairelerin aylık taksit tutarı ve TOKİ evleri ödeme planı.
Anadolu illeri TOKİ taksit tutarları ne kadar?
55 m 1+1 daireler: 6.750 TL
65 m² 2+1 daireler: 8.250 TL
80 m² 2+1 daireler: 9.938 TL
İstanbul TOKİ taksit tutarları ne kadar?
55 m² 1+1 daireler: 7.313 TL
65 m² 2+1 daireler: 9.188 TL
80 m² 2+1 daireler: 11.063 TL
Ayda 6.750 TL’den başlayan taksitlerle dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut edinme imkânı hedefleniyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak. TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.