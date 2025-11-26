TOKİ kurası ne zaman çekilecek 2025? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihi açıklandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sonuna yaklaşılırken, gözler kura takvimine çevrildi. Başvuru yapan vatandaşlar “Kura çekilişi bu yıl mı yapılacak, 2026’ya mı kalacak?” sorusuna yanıt ararken, TOKİ’den beklenen açıklama geldi. İşte kura başlangıç tarihi ve anahtar teslimine ilişkin son bilgiler…

1 /5 Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru maratonu sona ererken büyük heyecan başladı. Milyonların beklediği sosyal konut kuralarının ne zaman çekileceğine dair sorular artarken, TOKİ’den kritik açıklama yapıldı. Kura süreci ile anahtar teslim takvimine dair merak edilenler belli oldu.

2 /5 TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

3 /5 TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

4 /5 TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN? TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak. TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ? Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.