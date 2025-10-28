TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başlayacak. Başvurular Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ikamet şartı nedir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzyılın konut projesi “500 bin sosyal konut”un detaylarını açıkladı. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere (18-30 yaş) yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ikamet şartı nedir? TOKİ sosyal konut başvurusu için il ve ilçelerde kaç yıl oturuyor olmak gerekiyor? İşte detaylar.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
TOKİ sosyal konut başvurusu ikamet şartı nedir?
Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 bin sosyal başvurusu ne zaman?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.