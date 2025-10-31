500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru sahibinin eşi veya çocukları üzerine kayıtlı herhangi bir tapu bulunmamalı. Başvuru için önemli kriterlerden bir de başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. Peki İstanbul’da oturan biri ikametgahı memleketindeyse TOKİ’ye nereden başvurabilir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci başlıyor. TOKİ sosyal konutlar için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne kimler başvuracak?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
Büyükşehirlerdekiler TOKİ 500 bin sosyal konuta nasıl başvuracak, ilçe oturanlar il merkezinde yapılan projeye başvurabilir mi?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” ikamet ile ilgili; İl Merkezinde yapılan projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
İlçede yapılan projeler için İlçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Beldede yapılan projeler için Beldede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Büyükşehirlerde İl Merkezindeki İlçelerde ikamet edenler İlçe ayrımı olmadan İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
Oturduğum ilçede TOKİ projesi yoksa başvuru yapamaz mıyım?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.
Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?
Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?
Tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilir.
Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.