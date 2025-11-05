TOKİ projesi kapsamında, Kırklareli genelinde toplam 2.255 konut yapılacak ve özellikle dar gelirli vatandaşların uygun maliyetlerle ev sahibi olmasını sağlayacak. Vatandaşların uzun süredir beklediği sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Projede uygun taksit, düşük peşinat ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Konutlar 55 m² (1+1), 65 m² (2+1) ve 80 m² (2+1) olarak planlandı. İşte Projenin Kırklareli merkez ve ilçelerde nereye yapılacağına ilişkin detaylar.
Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi – 500 Bin Sosyal Konut” kapsamında Kırklareli’nin de projeye dahil edilmesiyle vatandaşlar Kırklarel’de Sosyal Konut Projesinin nereye yapılacağı konusunda araştırmalara başladı. TOKİ konut başvuruları 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Projede uygun taksit, düşük peşinat ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Peki TOKİ sosyal konut Kırklareli merkez ve ilçelerde nereye yapılacak?
Kırklareli’de TOKİ konutlarının olduğu ilçeler
500 bin sosyal konut projesinde Kırklareli’de Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy ve Vize ilçelerinde konutlar inşa edilecek.
TOKİ sosyal konut Kırklareli merkez ve ilçelerde nereye yapılacak?
Projenin Kırklareli merkez ve ilçelerde nereye yapılacağına yönelik kesin parsel ve mahalle bilgisi, TOKİ tarafından ihale aşamasında duyurulacak.
“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?
*Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): yüzde 5
*Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5
*Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20
*3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10
*Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: yüzde 20
*Diğer alıcı adayları.
İkamet şartları nelerdir?
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.