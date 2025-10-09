TOKİ, sosyal konutları ardı ardına teslim etmeye devam ediyor. Deprem bölgesine yapılan teslimatlardan hariç Ağustos ve Eylül ayında 20 farklı şehirde 6 bin 661 sosyal konutun inşası tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Peki TOKİ hangi şehirde ne kadar konut teslim etti?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılan teslimatlardan hariç Ağustos ve Eylül ayında 20 farklı şehirde 6 bin 661 sosyal konutun inşası tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. İşte teslim edilen TOKİ sosyal konutları ve iller.
Ağustos'ta ne kadar TOKİ konutu teslim edildi
TOKİ, Ağustos ayında 13 farklı şehirde 3 bin 876 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim etti. Teslim edilen projeler arasında Adana, Adıyaman, Amasya, Ardahan, Çorum, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Malatya, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon şehirleri yer alıyor.
Adana İmamoğlu'nda 436, Adıyaman Kâhta'da 300, Amasya Göynücek'te 125, Ardahan Merkez'de 384, Çorum Dodurga'da 74, Elazığ Baskil'de 77, Hatay Reyhanlı'da 200, Hatay Yayladağı'nda 419, Hatay Payas'ta 220, Hatay Kumlu'da 67, İstanbul Arnavutköy'de 158, İstanbul Tuzla'da 230, Kastamonu Merkez'de 602, Malatya Hekimhan'da 210, Niğde Çamardı'da 285, Trabzon Şalpazarı'nda 53 ve Şanlıurfa Eyyübiye'de 36 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
Eylül'de ne kadar TOKİ konutu teslim edildi
TOKİ, Eylül ayında ise 12 farklı şehirde 2 bin 785 konutun teslimatını başarıyla tamamladı.
Teslimatlar, Adıyaman, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yalova'da gerçekleştirildi.
Adıyaman Samsat'ta 101, Çankırı Kurşunlu'da 150, Diyarbakır Kocaköy'de 68, Erzurum Hınıs'ta 158, Hatay Yayladağı'nda 74, İstanbul Başakşehir'de 306, Manisa Kula'da 633, Manisa Salihli'de 150, Mersin Aydıncık 250, Şanlıurfa Halfeti'de 120, Şanlıurfa Viranşehir'de 355, Trabzon Sürmene'de 214, Van Çatak'ta 89 ve Yalova Altınova'da 117 konutun anahtarları hak sahiplerine verildi.
Böylece son iki ayda 20 farklı şehirde 6 bin 661 aile yeni konutlarına kavuştu.
TOKİ ne kadar sosyal konut teslim etti?
TOKİ, inşa ettiği sosyal konutlarla bugüne kadar 1 milyon 740 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olmasını sağladı. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştu. Türkiye genelinde 280 bin yeni sosyal konutun inşası devam ediyor.
TOKİ'nin ülke genelindeki şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürerken, önümüzdeki aylarda da farklı illerde yapılacak yeni teslimatlarla on binlerce ailenin daha ev hayalinin gerçeğe dönüşmesi hedefleniyor.