Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılan teslimatlardan hariç Ağustos ve Eylül ayında 20 farklı şehirde 6 bin 661 sosyal konutun inşası tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. İşte teslim edilen TOKİ sosyal konutları ve iller.