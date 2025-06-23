Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, sosyal konut projeleri, özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli konut projeleridir. TOKİ sosyal konut projelerinin teslim tarihleri projenin bulunduğu il, ilçe ve projenin inşaat sürecine göre değişiklik göstermektedir. Yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor. Peki TOKİ sosyal konutlar ne zaman verilecek? İşte Elazığ, Tekirdağ ve Nevşehir sosyal konut teslim tarihi.

1 /8 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ Palu Yazıbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan 252 sosyal konut tamamlandı.

2 /8 Elazığ Palu 253 sosyal konut ne zaman teslim edilecek? Elazığ Palu'da tamamlanan konutlar, 10 – 24 Haziran 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.

3 /8 Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

4 /8 Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

5 /8 Tekirdağ Çorlu sosyal konutlar ne zaman teslim ediliyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi'nde yapımına başlanan 313 sosyal konut tamamlandı.

6 /8 Tamamlanan konutlar, 16 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

7 /8 ​Nevşehir Kozaklı sosyal konut teslimi ne zaman? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Nevşehir Kozaklı'da yapımına başlanan 170 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 30 Haziran – 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.