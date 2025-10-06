TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül'de başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak. Peki TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına nasıl başvurulur, Şartlar neler, kimleri kapsıyor?
TOKİ, ev ve iş yeri alanlar için kolaylık sağlamaya devam ediyor. 2025 yılında da indirim kampanyasını devreye soktu. İndirim kampanyası 22 Eylül’de başladı. 2024 yılı Haziran sonuna kadar satışları gerçekleşmiş ve taksit ödemeleri de aynı dönemde başlayanlar için geçerlidir. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman bitiyor? 2025 TOKİ yüde 25 indirim kampanyası şartları neler, kimleri kapsıyor?
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECECK, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
TOKİ indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül'de başladı. Son başvurular ise 17 Ekim'de alınacak. İlgililer ev ve iş yeri tapularını hemen ve indirimli almak için bankalara müracaat etmeliler.
Kampanya, borcun tamamının kapatılması halinde uygulanıyor. Ayrıca borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak koşuluyla yapılacak peşin ödemelerde de indirimden kısmi olarak yararlanılıyor.
Koşulları sağlayabilen 168 bin 198 hak sahibi kampanya kapsamında yer alıyor. İlgililer bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.
İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.
TOKİ indirim kampanyası bankalardan konut kredisi kullanacak mı?
Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen alıcılar bankaya giderken Site Yönetiminden ''borcu yoktur belgesi'' ve ilgili Belediyeden ''emlak beyan değerini gösterir belgeyi'' de alarak yanında götürmeli.