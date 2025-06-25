TOKİ'den İstanbul’a yeni yuva: Tuzla’da 1.130 sosyal konut teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde inşa ettiği 1.130 sosyal konutu tamamladı.
Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan ve depreme dayanıklı radye temel ile tünel kalıp sistemi kullanılarak inşa edilen konutlar, modern şehircilik ilkelerine uygun olarak hazırlandı.
Projede çocuk oyun alanları, spor alanları, dinlenme noktaları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor.
Hak sahipleri, yeni konutlarına 16 Haziran – 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında kavuşacak.
Konutlar, hem güvenli hem de sosyal ihtiyaçlara cevap veren yaşam alanları sunuyor.