Yeni dönemde, emekli, memur ve çalışanların maaş artışlarıyla birlikte çalışma hayatına yönelik yapılan düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl esnaflar için duyurulan 5 yıl erken emeklilik müjdesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamasıyla tekrar gündeme geldi. Kimlerin erken emeklilikten yararlanabileceği, emeklilikte yaş şartı ve düzenlemenin yürürlüğe girme tarihi gibi konular da merakla bekleniyor. İşte Bağkur prim eşitlemesine yönelik detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafa yönelik erken emeklilik düzenlemesi hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Bu emeklilik düzenlemeleri, emeklilerimiz için büyük önem taşıyor ve bu iyileştirmeler çok anlamlı olacak. Yeni yıla güzel bir başlangıç yaptık" dedi. Ayrıca, Bağkur emeklilerinin prim gün sayısının düşürülmesi konusunda, "Bu vaadi Orta Vadeli Plan içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak, bütçe disiplininden de ödün vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre, isteğe bağlı sigortalılar hariç olmak üzere 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunuyor. Planlanan düzenleme ile kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın emeklilik için gereken prim günü 7200'e indirilecek.
Bu kapsamda, 9000 prim günü yerine 7200 prim gününü tamamlayan esnaf, diğer emeklilik koşullarını sağladığında emekli olabilecek.
Ancak, bu düzenleme kapsamına hangi küçük esnafın gireceği, yapılacak olan kanun teklifi ile belirlenecek. Bu adımın, küçük esnaf dışında tüm Bağ-Kur'lu çalışanlar için adil bir düzenleme olması bekleniyor.
Eğer bu çalışma hayata geçerse, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar, 7200 prim gününü tamamladıklarında hemen emekli olabilecekler. Prim günü 7200'den az olanlar ise 7200 günü tamamladıklarında emekli olabileceklerdir.
Ayrıca, daha erken emekli olmak amacıyla son 3,5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçen kişiler de, SSK'daki çalışmaları 3,5 yıldan az ve 7200 günü tamamlamışlarsa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecekler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatları doğrultusunda yapılan düzenleme ile Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak.
SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi gerçekleşirse, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşecek ve düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkına sahip olacaklar.
Bu düzenleme ile birlikte Bağ-Kur'lu erkek çalışanlar 9000 prim gün sayısını, kadın çalışanlar ise 7200 prim günü tamamladıklarında yaş şartı olmadan Erken Emeklilik (EYT) hakkından yararlanabilecekler.
9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı erkek memurlar 9000 prim gün sayısını, kadın memurlar da 7200 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.
Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlayan erkek ve kadınlar için 9000 prim günü geçerli.Bu durumda, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan erkeklerin 9000, kadınların ise 7200 günü varsa emekli olabiliyor.
Bağ-Kur'lular arasında yapılacak düzenleme ile birlikte, emeklilik hakkını elde etmek isteyen bireylerin bu süreci daha erken tamamlamalarına olanak sağlanacak. Bu adımların 2. Torba Yasa ile TBMM'ye sunulması öngörülüyor.
9 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE İSE...
Emekli olmak, birçok çalışanın hayalini süsleyen bir hedef. Ancak emekli olabilmek için belli başlı şartlar bulunuyor. Çalışanın yaş, hizmet yılı ve prim günü şartlarını tamamlamış olması gerekiyor. Bu kriterler ise genellikle sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihle belirleniyor. Eğer bu tarih 9 Eylül 1999'dan önceyse, emeklilik yaşı ve prim gün sayıları daha düşük oluyor. Ancak bu tarihten sonrasında kademeli olarak emeklilik yaşı 65'e kadar çıkabiliyor.
KADINLARA DOĞUM İMKANI
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan, 3 çocuğa kadar olan süreçte, 2160 gün (6 yıl) borçlanma ile sağlanabiliyor. Bir anne, yaş ve hizmet yılı şartlarını tamamlamış olsa bile, 2160 günü eksikse, emekli olabilmesi için 6 yıl daha çalışması gerekiyor.
Ancak üç çocuğu varsa, bu anne borçlanma yoluyla 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bu noktada önemli bir detayı hatırlatmak gerekiyor: Annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması gerekiyor. Maalesef sigorta başlangıcından önceki doğumlar için bu hak tanınmıyor. Anneler, bu hakkın tanınmasını beklemekteler. Ayrıca staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli olmazken, doğum borçlanmasında geçerli sayılıyor.