Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan ve kabul edilen 9. Yargı Paketi ile Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi de henüz Genel Kurulda görüşülemedi. Ancak, bu tekliflerin bazı maddeleri, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenerek Genel Kurulda kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

Vatandaşların araştırmalarına konu olan vergi affı, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 prim gününden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi başlıkların torba yasa içerisinde yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak çalışmalar özelinde yapılan son açıklamalar takip ediliyor.

Yeni yasama döneminde, bu önemli yasa teklifleri tekrar ele alınacak ve üzerinde yoğun çalışmalar yürütülecek.